Willem is ‘corona-vrij’, maar werd toch geweigerd in het vliegtuig

Willem Ouwerkerk woont al vijftien jaar in Portugal, maar was afgelopen weekeinde even terug in Nieuwendijk om de afscheidsreceptie bij te wonen van zijn goede vriend Ad Huijsman, die na jarenlang bij de gemeente werkzaam te zijn geweest met pensioen ging. Afgelopen maandag wilde Ouwerkerk weer terug. Hij werd door zijn makker afgezet op Eindhoven Airport, checkte in en had nog genoeg tijd over voor het lezen van een krantje. En toen ging het mis.