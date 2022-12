Willem de Zwijger College in Hardinxveld-Giessendam kleurt paars: ‘Kunnen zijn wie je bent is belangrijk’

Even vragen aanHet Willem de Zwijger College in Hardinxveld-Giessendam doet vrijdag 9 december voor de derde keer mee aan Paarse Vrijdag. Elk jaar op de tweede vrijdag in december kleuren scholen paars om zo te laten zien dat iedereen mag zijn zoals-ie is. Ook als het gaat om seksuele- en genderdiversiteit. Wilma de Kluijver vertelt.

Wat houdt de actie op jullie school in?

,,De hele school is paars versierd. Er staat een kraampje met info en paarse accessoires, er wordt geschminkt en je kunt je nagels paars laten lakken. Je kunt zelfs een paarse suikerspin krijgen. In de ochtend wordt de regenboogvlag gehesen door iemand van Jong&Out Gorinchem.”

Waarom vinden jullie het belangrijk om mee te doen?

,,Kunnen zijn wie je bent, dat vinden wij belangrijk. Daarbij moet het niet uitmaken wie je bent en wat je voelt. Je moet je hier op school veilig kunnen voelen. Elkaar accepteren en respecteren is daarbij net zo belangrijk.”

Welke signalen pikken jullie op uit de lokalen?

,,Tien jaar geleden sprak niemand erover, nu is het steeds vaker bespreekbaar. Natuurlijk hebben we ook opgroeiende pubers, maar we laten ze tijdig zien dat het ook normaal kan zijn als je ‘anders’ bent of je anders voelt. Want juist zij vragen zich vaak af wie zij zijn en wat ze voelen. We willen ze stimuleren om er vrijer over te kunnen praten.”

Ook jullie hebben een Gender & Sexuality Alliance-groep op school. Wat houdt dat in?

,,Dat is een groepje jongeren dat bestaat uit gelijkgestemden. Bij ons op school zijn dat vijftien leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar; vooral meiden en een stuk of zes jongens. We komen regelmatig bij elkaar voor bijvoorbeeld een filmavondje. We spreken ook af met andere GSA-groepen om leerlingen met elkaar in contact te brengen. We vinden het allemaal fijn om met elkaar te kunnen praten.”

