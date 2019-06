Wijkagent Altena vol afschuw over pesten: ‘Niet kop in het zand steken’

Wijkagent Ruud Peters uit Aalburg maakt zich zorgen over het pestgedrag op een basisschool in Altena. Hij wil dat de samenleving er weet van heeft dat dit gebeurt en actie onderneemt. ,,We hebben het over kinderen van 9 jaar!’’

Peters is dinsdag naar eigen zeggen ‘uren bezig geweest’ naar aanleiding van een incident op een basisschool. ,,Een moeder kwam met haar zoontje naar het bureau om haar verhaal te doen over de afhandeling op school. Daar had ze geen goed gevoel bij. Uit het gesprek bleek dat het pestgedrag al langer aan de gang was. Bij dit incident waren twee kinderen betrokken, maar ik heb ook verhalen gehoord waarbij meer kinderen betrokken waren. Blijkbaar lukt het de school niet om dit te beteugelen.’’

Verwondingen

De wijkagent zegt ook foto’s van verwondingen te hebben gezien die het slachtoffertje eerder had opgelopen. ,,De jongen is herhaaldelijk mishandeld, getrapt en geslagen. We hebben het hier over kinderen van 9 jaar! We moeten dit probleem bij de basis aanpakken: school, ouders, huisarts en GGD. We moeten hiervoor niet de kop in het zand steken of de andere kant op kijken. Nee, dit gebeurt hier, in uw eigen omgeving.’’

Peters wil niet zeggen om welke school het gaat. Evenmin in welk dorp de school staat. ,,Sommige plaatsen hebben maar één school. Dit onderwerp ligt bovendien erg gevoelig’’, aldus de wijkagent, die het incident wereldkundig maakte via Twitter. Daarop kwam echter ook kritiek. ,,Ik begrijp dat dit maatschappelijk probleem onder de aandacht moet komen. Ik denk alleen dat je met deze tweet veel onrust creëert onder de ouders van de verschillende scholen. Ik denk dat je op deze manier je doel volledig voorbij schiet’’, reageerde iemand. Peters haalt daar zijn schouders over op. ,,Dit is wat er gebeurt.’’

Quote Ik ben hulpverle­ner, dus ik vind dat ik iets moet doen. Ruud Peters, wijkagent

Peters geeft toe dat dit formeel geen zaak van de politie is. ,,Maar ik ben hulpverlener. Als er dus een moeder komt die haar verhaal doet en aangeeft dat ze het niet meer weet, dan vind ik dat ik iets moet doen.’’

Woordvoerder Daan Jansen van de Inspectie van het Onderwijs adviseert ouders wier kind stelselmatig wordt gepest, contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur. Die kan worden geraadpleegd wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen en discriminatie en radicalisering. ,,De Inspectie kan echter alleen advies geven. Meer bevoegdheden hebben we niet’’, aldus de woordvoerder, die niet kon zeggen of zijn organisatie inmiddels op de hoogte is gesteld.