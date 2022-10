Wietze de Vries bouwsteen van succes korfballers ACKC: ‘Niet slecht getroffen met indeling’

OVER DE TONG Bij dit schoolres­tau­rant oefenen tieners op echte gasten en dat is écht net echt

Hier worden tieners klaargestoomd voor een culinaire carrière: Schoolrestaurant Teach Inn in Gorinchem levert ‘levendig onderwijs’, waarbij leerlingen oefenen op échte gasten, met net zulke echte wensen én klachten. ,,We vragen gasten ook weleens Engels of Duits te spreken. Goed voor de oefening.’’

28 september