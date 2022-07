Wie kijkt er straks mee in de parkeergarages? Gorcumse college heeft nog geen idee

Nooit meer snuffelen in Gorcumse kringloop­win­kel De Rommelpot: 'Sommigen stonden gewoon te huilen’

Kringloopwinkel De Rommelpot in de Gorcumse Lingewijk houdt er na 34 jaar mee op. Eigenaar Steef Bergakker is op leeftijd en heeft er geen zin meer in om de winkel in tweedehands goederen voort te zetten. Maar hij weet nu al dat hij het gaat missen. ,,Ondanks alle bijzondere spulletjes ging het mij om de gezelligheid.”

13 juli