Wie heeft recht op dit schoolgebouw? Strijd om 5 miljoen na ‘financieel wanbeleid’

Trema levert in Altena voortaan 'koelverse’ maaltijden aan ouderen: ‘Warme maaltijden te duur’

Trema levert per half januari in Altena geen warme maaltijden meer via de dagelijkse maaltijdservice. Ouderen ontvangen drie keer per week koelverse maaltijden die ze zelf moeten opwarmen. Trema kiest hiervoor omdat de warme maaltijdservice een te grote prijsstijging voor de afnemers zou betekenen in het nieuwe jaar.

2 januari