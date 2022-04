West Betuwe zoekt leerkrachten en tolken

Begin april startte de gemeente het onderwijs voor kinderen uit Oekraïne. De eerste kinderen krijgen nu les in een nieuwkomersklas in basisschool Lingelaar in Beesd. De animo is echter zo groot, dat vanaf 10 mei een nieuwe klas van start gaat op dinsdag, woensdag en donderdag en vermoed wordt dat daarna nog meer klassen nodig zijn. Daarom zijn er leerkrachten en onderwijsassistenten nodig. Ook zoekt de gemeente tolken die Oekraïens, Russisch of Pools spreken. Aanmelden kan via oekraine@westbetuwe.nl.