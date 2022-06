West Betuwe krijgt haar zin: alleen westelijk uitbreiden van A2 serieus onderzocht

Staatsse­cre­ta­ris van Defensie in gesprek inwoners Herwijnen over radartoren: ‘Puur voor de bühne’

Staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie komt maandag 27 juni naar Herwijnen om met inwoners in gesprek te gaan over de omstreden radartoren. Volgens stichting Niet nog een radar wil de bewindsman slechts goede sier maken. ,,Dit is puur voor de bühne.”

23 juni