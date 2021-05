Werkendamse uitgever brengt boek uit van schrijfster met verstandelijk beperking: ‘Dit is ongelofelijk’

Lauri woont in een kleinschalige zorginstelling in Oostvoorne. Ze miste boeken met een hoofdpersoon met wie ze zich kon identificeren. ,,Toen dacht ik: ik ga ze gewoon zelf schrijven’’, vertelt ze. ,,Mijn hoofdpersoon Emma in Tussen 3 werelden heeft ook een licht verstandelijke beperking en woont in een woongroep. Een boek schijven is niet moeilijk. Wat wel moeilijk is, is je hele ziel blootleggen, om alles waar je zelf mee zit te delen. Maar ik heb het toch gedaan, want anders laat je je beste boek liggen.’’