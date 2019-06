Werkendamse ondernemers: ‘Onbegrijpelijk dat Biesbosch niet staat aangegeven’

,,Het is toch gek dat je op de rijksweg geen enkele verwijzing naar de Biesbosch ziet staan? In Dordrecht en Drimmelen staat dat ook gewoon netjes aangegeven: hier de afslag nemen, dan kom je bij de Biesbosch. Maar wij hebben dat niet’’, zegt George van den Heuvel.

Aanpassen

Hij wil met de gemeente Altena en Rijkswaterstaat in gesprek over het aanpassen van de borden. ,,Via de afslag Werkendam sta je veel sneller middenin de natuur dan wanneer je op een andere manier de Biesbosch wilt bereiken. Laten we er voor zorgen dat mensen dat ook weten.’’

Kans van slagen

Volgens Rijkswaterstaat is het aan te raden om een verzoek in te dienen om de blauwe borden langs de A27 aan te passen. ,,De Nationale Bewegwijzeringsdienst neemt verzoeken om borden aan te passen altijd in behandeling’’, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Het gebeurt regelmatig dat er zaken worden weggehaald of toegevoegd aan de borden. Zo’n verzoek heeft in dit geval zeker kans van slagen.’’