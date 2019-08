Werkendammer Douwe Altena overleden

Douwe Altena (77) is vrijdag in zijn woonplaats Werkendam overleden. Dat heeft het CDA bekendgemaakt. De oud-voorzitter van het Biesboschmuseum, tevens voormalig gemeenteraadslid van het CDA en luchtmachtgeneraal buiten dienst, was al enige tijd ziek.

Altena was van 2007 tot 2018 raadslid in Werkendam, nadat hij in zijn vorige woonplaats Driebergen-Rijsenburg ook al gemeenteraadslid geweest was. Van 2006 tot en met 2018 was hij voorzitter van het Biesboschmuseum in Werkendam. In die tijd gaf hij leiding aan de herbouw en herinrichting van het museum, een miljoenenoperatie.

Verder was hij geruime tijd voorzitter van de kerkenraad van de gereformeerde Maranathakerk. Als voormalig generaal was hij bovendien sterk betrokken bij de protestantse geestelijke verzorging van de krijgsmacht. Voor zijn verdiensten bij de luchtmacht werd hij onderscheiden als ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, voor zijn andere maatschappelijke verdiensten werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

,,Ik heb veel van hem geleerd, vooral de rust’’, vertelt CDA-fractievoorzitter Gerard Paans. ,,Hij was een aimabel, wijs man, maar hij had ook veel verstand van financiën.’’

Altena, in Werkendam nestor van de gemeenteraad, had als gepensioneerde bovendien veel tijd. ,,Het was mooi om hem als tweede man naast me in de fractie te hebben.’’