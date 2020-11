Werkendammer (16) opgepakt na vondst illegaal vuurwerk in zijn schoolkluisje

Een 16-jarige Werkendammer is vrijdag aangehouden in een woning in de gemeente Altena. Hij wordt ervan verdacht illegaal vuurwerk te hebben gekocht van een jongen die bij hem op school zit. Het vuurwerk, in totaal 15 cobra’s, is in beslag genomen.