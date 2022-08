Werken op een terras aan zee in Venetië

Weer staande ovatie voor Fabio Jakobsen in geboorte­stad­je Heukelum

Hij zag onlangs enorm af in de Tour de France, was de afgelopen weken in menig criterium te bewonderen, maar wielrenner Fabio Jakobsen maakte zaterdag toch even tijd voor zijn fans en stadsgenoten. De topsprinter werd in Heukelum gehuldigd. Niet voor het eerst en als het aan het aan zijn fanclub ligt, niet voor het laatst.

