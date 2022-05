Werk aan Hardinxveldse gemeentehaven na jaren eindelijk klaar

Het werk aan de gemeentehaven in Boven-Giessendam is zo goed als klaar. Afgelopen week is begonnen met het het straatwerk. Eind mei plaatst Stedin een trafo voor elektriciteit en zorgt Oasen voor de aanleg van een waterleiding. Ook worden nog drie walkasten geplaatst voor stroom en water voor afmerende schepen.

,,We zijn er bijna, eindelijk”, zegt wethouder Theo Boerman die over enkele dagen afzwaait. Hij is blij dat hij dit project nog heeft kunnen afronden.

De werkzaamheden aan de gemeentehaven hadden wat voeten in aarde. In 2017 werd de vergunningaanvraag ingediend, nadat er voor 2006 al werd gesproken over de reconstructie. Vervolgens liep het project vertraging op door de extra onderzoeken die moesten plaatsvinden rondom onder meer PFAS. Door deze vertraging was de vergunning verlopen en moest een nieuwe worden aangevraagd, waarna het project aan nieuwe stikstofeisen moest voldoen.

Nieuwe tegenslag

In juni 2020 kon aannemer De Klerk uit Werkendam eindelijk aan de slag. Een nieuwe tegenslag wachtte echter in augustus van dat jaar. De oever van de Merwede bleek een mogelijk leefgebied van de rivierrombout; een libelle die haar eitjes in de rivieroever legt. De gemeente moest daarom een ontheffing aanvragen om te mogen baggeren. De werkzaamheden konden begin 2022 dan echt beginnen.

Er lijkt echter toch nog een hobbel te nemen: een conflict over geld. De gemeente Hardinxveld-Giessendam, scheepsbouwer Den Breejen Shipyards en de Werkendamse aannemer praten nog over wie er verantwoordelijk is voor de schade die is ontstaan als gevolg van vertragingen. Het zou gaan om zo’n 100.000 euro.

In het najaar worden op de strekdam nog bomen geplant, ter compensatie van de gekapte bomen tijdens de werkzaamheden.

