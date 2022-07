Wee gij die beloften breekt! Ik achtervolg u tot in de hel!

Everdien Hamann blijft toch in raad Gorinchem, nu haar man plots geen wethouder wordt

Everdien Hamann blijft de komende jaren toch actief in de gemeenteraad van Gorinchem. De fractievoorzitter van Gorcum Actief had haar vertrek aangekondigd, omdat haar man op het punt stond om wethouder te worden. Maar dat is nu van de baan, waardoor ze toch aan kan blijven als raadslid. ,,Onze leden wilden mij niet kwijt in de raad’’, vertelt Hamann.

17 juni