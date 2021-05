Watersporters opgelucht: motorboten blijven voorlopig welkom in de Biesbosch

Vernieling Leerdam, aan de Tiendweg zijn vier bomen ‘gestript’

22 mei Leerdam is dit weekend wederom slachtoffer geworden van vernieling, al eerder dit jaar werd er een hekwerk vernield bij het Glaspark in Leerdam. Nu zijn er vier bomen ‘gestript’: de bast is verwijderd van de stam. Er is aangifte gedaan van vernieling.