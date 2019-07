Waterschap Rivierenland zet waterpompen uit in natuurgebied Altena

Door deze watergang langs de oostelijke rand van het gebied te leggen, ontstaat er één leefgebied voor bijzondere diersoorten zoals de bittervoorn en grote en kleine modderkruiper. Op plekken waar stuwen niet kunnen worden verwijderd, worden vispassages aangelegd, zodat er geen hindernissen zijn voor waterdieren. Waar dat kan, krijgen de passages zonnepanelen voor het eigen energieverbruik.



Het water uit het achterliggende agrarisch gebied loopt via de watergang nu nog rechtstreeks het natuurgebied in. Dat wordt zo aangepast dat het water eerst via een natuurlijk filter stroomt. Het historisch landschap van voor de ruilverkavelingen wordt teruggebracht: het eeuwenoude slootpatroon keert terug.



Dat patroon is ook terug te zien bij de nieuwe waterberging in het gebied die in 2017 werd opgeleverd. Andelsch Broek en het Pompveld zijn Natura2000-gebied en maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het project wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.



Voor recreanten betekenen de ingreep dat het gebied beter toegankelijk wordt. Ook komen er nieuwe wandel- en ruiterpaden, evenals een nieuwe parkeerplaats.