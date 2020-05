Waterschap Rivierenland neemt extra maatregelen vanwege aanhoudende droogte

Danser Redo geëerd met lichtkunst­werk in thuisstad Gorinchem

17:52 Ter ere van de Gorcumse danser Redouan Ait Chitt komt er een lichtkunstwerk te hangen in de stad. Zijn lijfspreuk ‘No excuses, no limits’ schijnt na de zomer in de Botersteeg. Hij is vereerd, maar heeft zelf nog liever een betaalbare oefenruimte voor zijn dansgroep Break Squad. Ook dat wordt nu geregeld: met workshops voor jeugd wordt een deel van de huur betaald.