Waterschap gaat gefaseerd maaien: ‘Beter voor de dieren’

En daar is ei nummer drie: web­cam-visarenden in de Biesbosch rekenen weer op drie kuikens

En daar is ei nummer drie. Net als vorig jaar verwachten de visarenden in de Brabantse Biesbosch dit broedseizoen weer drie nakomelingen. Het koppel wordt op de voet gevolgd via een web-cam van Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer.

28 april