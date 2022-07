Waterschap en archief zetten watererfgoed op een rij voor historisch besef en inspiratie

Het rivierengebied kent verschillende iconen van watererfgoed, zoals het molencomplex van Kinderdijk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie – beide Werelderfgoed. Uniek zijn de dijkmagazijnen en dijkpalen en de waterbergingen in Vijfheerenlanden of Altena, onderdeel van het cultuurlandschap van grienden en natte natuur.

Bij de inventarisatie beschrijft het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) elk erfgoed, te beginnen in eigendom van het waterschap. ,,Vaak is erfgoed nog gewoon in gebruik, zoals historische dijken, eeuwenoude vaarten, sluizen en gemalen”, zegt RAR-directeur Ella Kok-Majewska. ,,Er zitten monumenten tussen, maar ook zonder die status is erfgoed vaak van betekenis. Vanuit het waterschapsarchief en de literatuur kunnen we de inventarisatie verrijken.”

De inventarisatie verschaft het waterschap bovendien inzicht in de staat van onderhoud en kosten. Het RAR betrekt waar nodig collega-archieven in Nijmegen, Arnhem, Gorinchem en Heusden bij het project. Gaandeweg zal het archief er ook meer lokale partners bij betrekken, zoals heemkundekringen of historische verenigingen.

Inspiratie

,,Bij nieuwe uitdagingen als klimaatverandering en biodiversiteit kan erfgoed inspireren”, zegt heemraad Esther Groenenberg van Waterschap Rivierenland. ,,Erfgoed is ons verhaal van eeuwen wonen en werken in het rivierengebied. Als water leidend is in ruimtelijke opgaven, dan wijst erfgoed vaak de weg.”

