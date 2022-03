Waterschap: dijken zijn goed, maar water is schaars voor beregening tegen nachtvorst

Door de droogte staan de rivieren laag voor de tijd van het jaar. Water wordt schaars, zeker omdat het aantal te beregenen boomgaarden toeneemt in het verzorgingsgebied van het waterschap. Tegelijk bloeien nu de eerste fruitbomen en is nachtvorst in aantocht. Om bloesem te beschermen, zullen fruittelers hun boomgaarden beregenen. Waterschap Rivierenland roept telers op om verstandig om te gaan met het beschikbare water.

Uitdaging

,,Het is een hele uitdaging", zegt woordvoerster Lotte Kaatee van het waterschap. ,,Daar waar we deze oproep de afgelopen jaren veel later in het jaar doen, zijn we er nu al vroeg mee.” De grondwaterstanden en rivierwaterstanden zijn laag voor de tijd van het jaar. In aanloop naar het groeiseizoen per 1 april zet het waterschap met stuwen het hogere zomerpeil op. Kaatee: ,,Water moet vanuit de rivier ver omhoog worden gepompt en onderweg zakt water weg in de bodem. Voor maart is dat uitzonderlijk.”