Warme choco in plaats van bier en bitterballen? WK begint over vier weken, maar lijkt nog niet te leven

Voorlopig geen cameratoe­zicht bij station Boven Hardinx­veld, wél gesprek met omwonenden

De gemeente Hardinxveld-Giessendam is vooralsnog niet van plan mobiele camera’s te plaatsen bij station Boven Hardinxveld. Wel gaat ze samen met de politie en omwonenden in gesprek over het herstel van het vertrouwen.

14:02