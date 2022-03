Warme bakker verliest terrein door concurrentie supermarkt: ‘Maar ons brood is allerbeste en dagvers’

Hij staat nog net niet te tollen op zijn benen in zijn comfortabel wijde, hittebestendige zwart-wit geruite bakkersbroek. Maar het is wel zijn bedtijd als hij me, rond twaalf uur tussen de middag de bakkerij nog even laat zien. ,,Als je de hele nacht doorwerkt ga je ’s middags graag slapen”, verklaart Edwin Kamper (35), vennoot van bakkerij De Jager, die zijn opa en oma in 1967 aan de Vlietskant nummer 30 in Leerdam begonnen.