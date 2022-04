Waar worden statushouders in Vijfheerenlanden straks opgevangen? Maandag eindelijk meer duidelijkheid

Vijfheeren­lan­den biedt aan om Oekraïense vluchtelin­gen op te vangen in gemeente­huis

Vijfheerenlanden biedt aan om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in het nog in gebruik zijnde gemeentehuis in Meerkerk. Medewerkers van de gemeente zijn al begonnen met het leegruimen van de eerste en tweede verdieping om slaapplaatsen in te kunnen richten.

4 maart