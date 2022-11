Waaldijk in dorpen krijgt boulevardtrottoir: ‘Niet meer in de smalle berm lopen’

Staatsse­cre­ta­ris van Defensie in Herwijnen, maar woede bij inwoners blijft: ‘Wat een schijnver­to­ning’

Inwoners van Herwijnen hebben geen goed woord over voor het optreden van staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie, die maandagavond naar het dorp was gekomen om met bewoners in gesprek te gaan over de radartoren. Hij werd uitgemaakt voor leugenaar en hem werd verweten lak te hebben aan de volksgezondheid.

31 oktober