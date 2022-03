VVD Altena: onveilig bij Het Rond in Woudrichem

Veel belangstel­ling voor woning in Achter de Schans in Werkendam

De gemeente Altena rekent erop dat er veel belangstelling is voor een woning in de nieuw te bouwen woonwijk Achter de Schans in Werkendam. Op 21 april gaan de eerste 82 van de in totaal 300 woningen in de verkoop.

11 maart