VVD: ‘Altena moedigt sluipverkeer van A27 juist aan’

Altena zucht al jaren onder sluipverkeer dat tijdens de spits door de dorpen rijdt. Nu is er een campagne om de overlast tegen te gaan. Dat is toch positief?

,,We zijn in principe blij met die campagne, die er voor een deel op is gericht sluipverkeer te ontmoedigen. Maar tegelijkertijd bedacht het college van burgemeester en wethouders het plan om sluipverkeer langs de Kortveldsesteeg, Kalversteeg en Parallelweg te geleiden.’’