Vrouw uit Gorinchem met de dood bedreigd na dood hondje

Papendrech­ter verzet zich tegen aanhouding na misdragin­gen in het Caribabad

13:46 Een 18-jarige Papendrechter is dinsdagavond in Gorinchem opgepakt nadat hij zich had misdragen in het Caribabad. Twee agenten raakten licht gewond toen zij probeerden de Papendrechter uit zijn auto te halen om hem aan te houden. Daarbij verzette hij zich hevig.