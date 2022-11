Vrouw (55) opgeschrikt door explosie in huis, door waarschijnlijk illegaal vuurwerk: ‘Niet normaal dit!’

Even vragen aan Het Gorcumse Dock live is terug en brengt een ode aan muziekhel­den

Het Gorcumse muziekfestival Dock live keert - onder de vlag van het tienjarige Gorcum Live - zondag 27 november terug in de Aanlegsteiger, met muziekhelden die vertolkt worden door muzikanten uit Gorinchem en daarbuiten. Samen genieten van muziek en zelf meegebrachte hapjes, dat is Dock live in een notendop. Organisator Donna Bastiaans vertelt.

