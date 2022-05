Vroeger schaatste ze, nu fotografeert Janneke (met heel veel geduld) kiekendieven op de Lekdijk

Mei is dé inhaal­maand voor bruiloften en feesten: ‘Zo druk, dat hebben we nog nooit meegemaakt’

Mei is traditiegetrouw de trouwmaand, maar dit jaar is de drukte bizar. Alle bruiloften en feesten die de afgelopen twee jaar niet doorgingen, worden de komende weken ingehaald. Voor de branche een enorme opsteker. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is echt de ene bruiloft na de andere.”

29 april