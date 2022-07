Vrijstaat Boerenlanden vestigt hoop op Caroline van der Plas (BBB)

Ze kwam naar Tuil, op uitnodiging van Leefbaar Lokaal Belang. ,,We hadden hier graag enorm mee uitgepakt’’, zei Petra van Kuilenburg (LLB). ,,We hadden al een beeld van tientallen trekkers en enthousiast zwaaiende mensen langs de kant die er zeker waren geweest. Want de sympathie voor de boeren en voor Caroline is groot in West Betuwe.’’ Maar op advies van de veiligheidsdienst van de Tweede Kamer werd haar bezoek niet vooraf bekendgemaakt. Van der Plas: ,,Niet omdat ik mij hier zorgen over maak, maar de dienst zegt dat er maar één figuur met rare ideeën hoeft rond te lopen. Dus maken we helaas vooraf niet meer bekend waar onze talrijke werkbezoeken naar toe gaan.’’