Vrachtwagenchauffeur heeft zaakjes niet op orde: tien mille aan boetes

Auto schiet over vangrail en belandt in sloot langs A15, chauffeur (28) zwaarge­wond

15:51 Een 28-jarige man uit Molenlanden is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt na een crash met zijn auto. Hij belandde met zijn voertuig in een sloot langs de A15 bij Herwijnen. De auto reed in de richting van Gorinchem toen hij net voorbij de afslag Leerdam door onbekende reden over de vangrail schoot.