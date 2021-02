Vrachtwagen slipt op Merwedebrug bij Gorinchem; A27 vrijwel hele nacht afgesloten

GGD heeft nog geen zicht op versprei­ding Zuid-Afrikaanse mutatie in Gorinchem

1 februari Het is voorlopig niet duidelijk of en in hoeverre de Zuid-Afrikaanse mutatie van het coronavirus is verspreid in Gorinchem. Vorige week sloeg de GGD alarm over een uitbraak van deze nieuwe variant die niet gevaarlijker, maar wel besmettelijker zou zijn.