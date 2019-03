Vrachtwagen belandt in water naast A15 richting Gorcum

Beloning voor gouden tip over de zwanendo­ders van Oud-Al­blas verhoogd

14:18 In de jacht op de personen die zwanen doden in Oud-Alblas, is er nu niet 5000, maar 7500 euro tipgeld uitgeloofd. Een verontwaardigde Rotterdammer trekt de portemonnee in de hoop dat de dierenbeulen dan nog sneller gevonden worden. Hij heeft dat via de politie geregeld, zo meldt de dierenambulance Vianen en omstreken.