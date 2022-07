Voorwaardelijke celstraf en taakstraf voor Gorcumer die Mercedes en 5000 euro onttrok bij faillissement

Droogte vraagt continue om aanpassin­gen: ‘Moeten bewust omgaan met elke druppel die valt’

Hoge temperaturen, lage waterstanden en grote verdamping zorgen bij zowel het waterschap Rivierenland als bij fruittelers in de regio voor hoofdbrekens. Want met meer extreem weer in het verschiet, zijn er uitdagingen genoeg. ,,Het huidige systeem is niet robuust genoeg voor de toekomst.”

21 juli