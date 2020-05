Voormalig fotomodel Christa woont met voormalig MMA fighter Hans precies in het midden

GGD: meer besmettin­gen in Vijfheeren­lan­den door aanwezig­heid verpleeg­hui­zen

7:02 Het hogere aantal besmettingen met corona in Vijfheerenlanden, komt mogelijk omdat er in de gemeente veel zorginstellingen zitten waar het virus om zich heen greep. Dat schrijft de GGD Utrecht in een rapport over Covid-19 in de provincie. Voor het hogere aantal sterftegevallen in Vijfheerenlanden is nog geen verklaring.