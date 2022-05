Voorlopig toch echt geen koopzondagen in Altena: ‘Zondagsrust past bij de identiteit van de gemeente’

Onderne­mers Altena pleiten voor koopzondag

Ondernemers in Altena willen dat de winkels in Altena ook op zondag open mogen zijn. ,,We leven in een vrij land waarin iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen, maar zeker niet kan opleggen aan een ander”, aldus de ondernemers in een brief aan de gemeenteraad.

