Voorlopig geen nieuwe windturbines en dat is ‘goed nieuws’ voor inwoners van Zijderveld

Geen windpark op Avelingen: ‘Leg op alle huurhuizen zonnepane­len als alterna­tief’

‘Geen windpark op Avelingen’. Burgemeester en wethouders van Gorinchem zien dat plan niet meer zitten. De weerstand vanuit de bevolking is te groot. Tegelijkertijd wil het college in 2030 dezelfde hoeveelheid groene energie opwekken zoals samen met Molenlanden eerder aan het Rijk is beloofd.

19 oktober