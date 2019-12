Voorlopig geen extra acties tegen drugsgebruik jongeren in Altena, plan ‘helaas’ vertraagd

Hardinx­veld-Giessendam: ‘Parkeren bij begraaf­plaats Spindermo­len levert geen probleem op’

5 december Bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn geen specifieke klachten of meldingen bekend over het beperkt aantal parkeerplaatsen in de omgeving van begraafplaats Spindermolen. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de T@B. Toch zegt de gemeente bereid te zijn om te onderzoeken of er meer parkeerplekken nodig zijn.