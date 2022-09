Voor tweede nacht op rij autobrand in Gorinchem: ‘Ik hoorde een toeter en een knal en toen riep pa me’

Het was dit weekend maar liefst twee keer raak in Gorinchem: op verschillende plekken gingen auto’s in vlammen op. Nadat het eerst goed mis ging in de Gerard van Lomstraat, kon de brandweer in de nacht van zaterdag op zondag aan de bak in de Weverstraat. ,,Ze beseffen niet wat dit veroorzaakt”, verzucht de eigenaar van een van de compleet uitgebrande wagens.

Ontredderd staat Kerim Velioglu met zijn telefoon in de hand in de portiek van een flat, op zo’n tien meter afstand van zijn uitgebrande huurauto. De Smart ruikt naar rubber en rook. Een deel van de groenstrook naast de auto en de bladertakken die boven de auto hangen, zijn verbrand. Velioglu probeert de verhuurder te bellen maar ze zijn maandag pas weer open. Hij moet zelf regelen dat het autowrak opgehaald wordt.

Lees ook Brand verwoest geparkeerde auto's in Gorinchem

Wreed gewekt

Hij lijkt er rustig onder te blijven, maar was wel onder de indruk van het feit dat hij afgelopen nacht rond half 6 wreed gewekt werd. Zijn slaapkamer grenst aan de straat, zo’n 25 meter verderop. Door het open raam herkende hij eerst het geluid van de toeter van zijn auto, gevolgd door een knal en het geroep van zijn vader, die intussen in de gaten had dat de auto van zijn zoon in lichterlaaie stond.

Zijn vader kwam nota bene om drie uur ’s nachts thuis, is even tv gaan kijken en vervolgens gaan slapen. ,,Het moet net in die tijd erna gebeurd zijn, heel raar”, vertelt hij, terwijl hij bij de auto komt staan. Velioglu rende naar buiten, maar kon alleen nog toekijken hoe de vuurzee om zich heen greep.

Volledig scherm Wijkagenten doen zondagmiddag een buurtonderzoek om te kijken of bewoners iets gehoord of gezien hebben. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. © Michel Broekhuizen

Zes, zeven knallen

Twee wijkagenten, die zondagmiddag een buurtonderzoek doen in de grote flat, lopen van deur tot deur op de bovenste galerij en spreken met een aantal bewoners die - leunend over de balustrade - naar beneden turen. Ze hebben niks gezien. ,,Wat wil je ook, om half zes ’s morgens”, zegt een bewoonster die naast de verslagen Velioglu en zijn vader komt staan. ,,Maar ik ben wel wakker geworden van een stuk of zes, zeven knallen.” Ook Velioglu heeft niemand gesproken die iets heeft gezien, maar volgens hem werd een aantal mensen wel wakker door de knallen die nagalmden langs de hoge flat.

Reeks autobranden

Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Een aantal auto’s op de parkeerplaats bij de Tichelaarflat, die in de buurt van de verwoeste auto stonden, raakte beschadigd.

Volledig scherm In de Gerard van Lomstraat, niet ver van de Weverstraat, ging het een nacht eerder al mis. © Cor de Kock

De politie houdt bij het onderzoek naar de oorzaak rekening met brandstichting. Het is daarom ook nog niet duidelijk of er verband is met de autobrand de nacht ervoor in de Gerard van Lomstraat, toen twee auto’s in de fik stonden en een derde en vierde auto flink beschadigd raakten. In januari dit jaar en begin vorig jaar ging Gorinchem gebukt onder een reeks autobranden die wel door brandstichting veroorzaakt waren. Voor zover bekend is er voor die branden geen dader opgepakt.

Velioglu werkt als zzp’er bij een hekwerkbedrijf en heeft de auto gehuurd om op zijn werk te komen, maar hij heeft geen idee hoe het maandag verder moet. ,,Ik heb met niemand problemen. Ze beseffen niet wat dit veroorzaakt”, verzucht hij. ,,Ik ben benieuwd wat er met mijn borg van 1500 euro gebeurt. Die zal ik wel kwijt zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.