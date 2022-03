Voor deze coalitie een dikke bus zoute bollen!

Stel dat onze regering het stemrecht zou afschaffen. Het hele land zal in opstand komen, inclusief de mensen die niet van plan waren om te stemmen. Want kom niet aan onze vrijheid. Kijk naar Rusland. Nou dan! Laat je stem dus niet verloren gaan. Uiteindelijk krijgen wij na de verkiezingen een bestuur wat de stad verdient. U beslist of er windturbines komen. U beslist of er een theater komt en waar. U beslist of Linge II Zuid volgeplempt wordt met woningen of een bruisende plek wordt van sociale en culturele ontmoeting.