Vol gas met de vlam in de pijp, dat is 'trekkertrek'

UPDATE Inbraak bij Jysk in Arkel, winkel weer open

15:19 Bij meubel- en interieurwinkel Jysk aan de Vlietskade in Arkel is vannacht ingebroken. Voor zover bekend is er niets gestolen. Wel is de schade aan het pand aanzienlijk. De winkel was vanwege sporenonderzoek enige uren gesloten. Rond het middaguur gingen de deuren weer open.