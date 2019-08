Vogelwacht boos om ‘oorlogje spelende’ vliegtuigen boven Biesbosch voor tv-serie EO

Politie en gemeente West Betuwe waarschu­wen: ‘Wees alert op inbrekers deze zomer’

13:24 Er worden deze zomer meer woninginbraken geregistreerd in West Betuwe dan in de lente. In maart, april en mei bleef het aantal inbraken beperkt tot vier. Sindsdien, tot en met 4 augustus, staat de teller al op elf.