Vluchtelingen in Lexmond beginnen zich thuis te voelen: ‘Ze helpen op straat spontaan met verhuizen’

Universi­teit: Werelderf­goed Kinderdijk voorloper op het gebied van modern, duurzaam toerisme

In het molengebied van Kinderdijk moet vaker een periodiek bezoekersonderzoek worden gehouden om meer te weten te komen over hun achtergronden. Dat geldt zelfs in grote mate voor niet-betalende bezoekers. Dat blijkt uit een rapport van de Katholieke Universiteit Leuven.

21 november