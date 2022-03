Vluchtelingen aangekomen in gemeentehuis Meerkerk: ‘En dat allemaal om ons te ‘bevrijden’ van vrijheid’

Sportvis­sers breken onderhande­lin­gen met gemeente over nieuw clubhuis af: ‘Toerisme is blijkbaar belangrij­ker’

De vissers van hengelaarsvereniging De Snoek in Leerdam willen voorlopig niet meer met de gemeente Vijfheerenlanden in gesprek over een nieuw clubhuis. ,,Misschien dat er straks een wethouder komt, met wie we wel kunnen praten. Maar voor nu hebben we de onderhandelingen afgebroken", zegt voorzitter Kees Kool.

17:24