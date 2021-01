Visverwerker Wylax uit Raamsdonksveer failliet verklaard

De visser vestigde zich in 1908 onder de naam Wijnbelt & Co in Woudrichem en was een handelsbedrijf in zoetwatervis, Hollandse zalm en paling. De vis werd gevangen in de Rijn, de Waal, de Merwede en de IJssel, waarbij de zalm als grootste inkomstenbron diende. In 1919 ging oprichter Wijnbelt een vennootschap onder firma aan met Jan van Straten, eveneens visser en afkomstig uit Woudrichem.