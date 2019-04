Visserijdagen Woudrichem gaan tóch door

COLUMN Deze Gorcumse uitvoering wil ik graag onder de aandacht brengen

9:16 Hè hè, het Hippiefestival blijft onveranderd overeind na alle commotie. Overigens moet ik even iets rechtzetten, want Berry Voet van het hotel BWP belde mij om te vertellen dat hij absoluut geen tegenstander is van het festival of andere evenementen.