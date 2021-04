Visarenden in de Biesbosch bouwen na hun eerste ‘ruzie’ stug door aan hun liefdesnestje

Buurt verontwaar­digd over politie-optreden in Leerdam: ‘Het was enorm machtsver­toon’

6 april In de Molukse wijk in Leerdam is veel onvrede over het politie-optreden afgelopen zondag bij het Tamarindeplein. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse en de politiehelikopter vloog uit, nadat jongeren agenten zouden hebben bekogeld. Volgens buurtbewoners was er echter niet veel aan de hand en was de reactie van de politie zwaar overtrokken.