Visarend legt tweede ei in de Biesbosch: ‘Het gehele broedproces is online te volgen’

Ouders Molenlan­den hebben meer behoefte aan opvoedhulp

11:48 Meer dan de helft van de ouders en/of verzorgers in Molenlanden worstelt wel eens of vaak met vragen over opvoeden en opgroeien. Dit blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft gehouden onder bijna 750 inwoners. Ze zouden dan ook graag betere ondersteuning willen in de vorm van een Molenlandse opvoedlijn of een opvoedloket.