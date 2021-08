Vis gaat goed van de hand tijdens Visserijdag Woudrichem, zelfs bij de verkoop op afstand

Al zo’n twintig jaar brengt hij tijdens de Visserijdag de vis aan de man. ,,Pinnen kan niet, deden ze vroeger ook niet. Met zwart geld betalen kan wel. Dat wassen we wit in de rivier’’, grapt De Joode. Ondertussen gaan snoekbaars, snoek en voorn grif van de hand. Als vanouds.

Organisator Aart Geurtsen van de stichting Evenementen Woudrichem, is tevreden aan het eind van de dag waarop het mooi wandelen was voor het publiek langs de kraampjes en de historische schepen in de Stadshaven. En er bleef voldoende ruimte om de anderhalve-meterregel in acht te nemen.